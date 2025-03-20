货币 / CAML
CAML: Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF
38.16 USD 0.10 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAML汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点38.09和高点38.38进行交易。
关注Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CAML新闻
- Berenberg slashes CAML to “hold” after $10 mln buyback triggers share drop
- Berenberg downgrades Central Asia Metals stock to Hold on dividend concerns
- Central Asia Metals initiates $10m share buyback program
- Central Asia Metals appoints Alison Baker as non-executive director
- Central Asia Metals to release H1 2025 results on September 10
- Central Asia Metals walks away from New World Resources acquisition
- Central Asia Metals abandons New World Resources acquisition bid
- Central Asia Metals increases offer for New World Resources
- Central Asia Metals increases cash offer for New World Resources
- Central Asia Metals in bidding war for New World Resources
- Central Asia Metals raises offer for New World Resources to A$0.062 per share
- BlackRock reduces stake in Central Asia Metals to below 5%
- Central Asia Metals increases takeover offer for New World Resources
- U.K.’s Central Asia Metals increases bid for New World Resources
- Central Asia Metals grants executive share awards
- BlackRock adjusts stake in Central Asia Metals
- BlackRock ups stake in Central Asia Metals to 5.63%
- Berenberg raises CAML stock rating to buy, targets GBP2.30
- CAML jumps on $119 mln deal to buy copper developer New World Resources
- Central Asia Metals shareholders approve AGM resolutions
- Commodities are caught in a global trade war: How bad could it get?
- Central Asia Metals stock rises despite production dip
- Central Asia Metals stock jumps on solid earnings
日范围
38.09 38.38
年范围
27.69 38.63
- 前一天收盘价
- 38.26
- 开盘价
- 38.38
- 卖价
- 38.16
- 买价
- 38.46
- 最低价
- 38.09
- 最高价
- 38.38
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 2.11%
- 6个月变化
- 20.30%
- 年变化
- 16.41%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B