CAML: Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF

38.80 USD 0.27 (0.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CAML a changé de 0.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.61 et à un maximum de 38.86.

Suivez la dynamique Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
38.61 38.86
Range Annuel
27.69 38.86
Clôture Précédente
38.53
Ouverture
38.62
Bid
38.80
Ask
39.10
Plus Bas
38.61
Plus Haut
38.86
Volume
47
Changement quotidien
0.70%
Changement Mensuel
3.83%
Changement à 6 Mois
22.32%
Changement Annuel
18.36%
