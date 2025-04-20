Valute / CAML
CAML: Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF
38.80 USD 0.27 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAML ha avuto una variazione del 0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.61 e ad un massimo di 38.86.
Segui le dinamiche di Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.61 38.86
Intervallo Annuale
27.69 38.86
- Chiusura Precedente
- 38.53
- Apertura
- 38.62
- Bid
- 38.80
- Ask
- 39.10
- Minimo
- 38.61
- Massimo
- 38.86
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- 0.70%
- Variazione Mensile
- 3.83%
- Variazione Semestrale
- 22.32%
- Variazione Annuale
- 18.36%
21 settembre, domenica