Валюты / CAML
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CAML: Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF
38.26 USD 0.24 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAML за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.26, а максимальная — 38.63.
Следите за динамикой Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CAML
- Роджер Дэйви присоединяется к совету директоров Pan Global Resources
- Berenberg понижает рейтинг CAML до "держать" после обратного выкупа акций на $10 млн
- Berenberg slashes CAML to “hold” after $10 mln buyback triggers share drop
- Berenberg понижает рейтинг акций Central Asia Metals до "Держать" из-за опасений по дивидендам
- Berenberg downgrades Central Asia Metals stock to Hold on dividend concerns
- Central Asia Metals initiates $10m share buyback program
- Central Asia Metals appoints Alison Baker as non-executive director
- Central Asia Metals to release H1 2025 results on September 10
- Central Asia Metals walks away from New World Resources acquisition
- Central Asia Metals abandons New World Resources acquisition bid
- Central Asia Metals increases offer for New World Resources
- Central Asia Metals increases cash offer for New World Resources
- Central Asia Metals in bidding war for New World Resources
- Central Asia Metals raises offer for New World Resources to A$0.062 per share
- BlackRock reduces stake in Central Asia Metals to below 5%
- Central Asia Metals increases takeover offer for New World Resources
- U.K.’s Central Asia Metals increases bid for New World Resources
- Central Asia Metals grants executive share awards
- BlackRock adjusts stake in Central Asia Metals
- BlackRock ups stake in Central Asia Metals to 5.63%
- Berenberg raises CAML stock rating to buy, targets GBP2.30
- CAML jumps on $119 mln deal to buy copper developer New World Resources
- Central Asia Metals shareholders approve AGM resolutions
- Commodities are caught in a global trade war: How bad could it get?
Дневной диапазон
38.26 38.63
Годовой диапазон
27.69 38.63
- Предыдущее закрытие
- 38.50
- Open
- 38.63
- Bid
- 38.26
- Ask
- 38.56
- Low
- 38.26
- High
- 38.63
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- 2.38%
- 6-месячное изменение
- 20.62%
- Годовое изменение
- 16.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.