CALM: Cal-Maine Foods Inc

100.00 USD 4.47 (4.28%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CALM fiyatı bugün -4.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.50 ve Yüksek fiyatı olarak 104.81 aralığında işlem gördü.

Cal-Maine Foods Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
99.50 104.81
Yıllık aralık
74.00 126.40
Önceki kapanış
104.47
Açılış
104.81
Satış
100.00
Alış
100.30
Düşük
99.50
Yüksek
104.81
Hacim
2.772 K
Günlük değişim
-4.28%
Aylık değişim
-13.44%
6 aylık değişim
10.08%
Yıllık değişim
33.19%
21 Eylül, Pazar