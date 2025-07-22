Valute / CALM
CALM: Cal-Maine Foods Inc
100.00 USD 4.47 (4.28%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CALM ha avuto una variazione del -4.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.50 e ad un massimo di 104.81.
Segui le dinamiche di Cal-Maine Foods Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
99.50 104.81
Intervallo Annuale
74.00 126.40
- Chiusura Precedente
- 104.47
- Apertura
- 104.81
- Bid
- 100.00
- Ask
- 100.30
- Minimo
- 99.50
- Massimo
- 104.81
- Volume
- 2.772 K
- Variazione giornaliera
- -4.28%
- Variazione Mensile
- -13.44%
- Variazione Semestrale
- 10.08%
- Variazione Annuale
- 33.19%
20 settembre, sabato