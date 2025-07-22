货币 / CALM
CALM: Cal-Maine Foods Inc
103.03 USD 0.02 (0.02%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CALM汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点101.94和高点103.50进行交易。
关注Cal-Maine Foods Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
101.94 103.50
年范围
74.00 126.40
- 前一天收盘价
- 103.01
- 开盘价
- 102.87
- 卖价
- 103.03
- 买价
- 103.33
- 最低价
- 101.94
- 最高价
- 103.50
- 交易量
- 398
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- -10.82%
- 6个月变化
- 13.42%
- 年变化
- 37.23%
