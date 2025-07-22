Währungen / CALM
CALM: Cal-Maine Foods Inc
104.47 USD 0.95 (0.92%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CALM hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.49 bis zu einem Hoch von 105.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cal-Maine Foods Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
102.49 105.27
Jahresspanne
74.00 126.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.52
- Eröffnung
- 103.01
- Bid
- 104.47
- Ask
- 104.77
- Tief
- 102.49
- Hoch
- 105.27
- Volumen
- 1.717 K
- Tagesänderung
- 0.92%
- Monatsänderung
- -9.57%
- 6-Monatsänderung
- 15.00%
- Jahresänderung
- 39.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K