CALM: Cal-Maine Foods Inc

104.47 USD 0.95 (0.92%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CALM hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.49 bis zu einem Hoch von 105.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cal-Maine Foods Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
102.49 105.27
Jahresspanne
74.00 126.40
Vorheriger Schlusskurs
103.52
Eröffnung
103.01
Bid
104.47
Ask
104.77
Tief
102.49
Hoch
105.27
Volumen
1.717 K
Tagesänderung
0.92%
Monatsänderung
-9.57%
6-Monatsänderung
15.00%
Jahresänderung
39.14%
