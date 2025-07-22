クォートセクション
通貨 / CALM
CALM: Cal-Maine Foods Inc

104.47 USD 0.95 (0.92%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CALMの今日の為替レートは、0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり102.49の安値と105.27の高値で取引されました。

Cal-Maine Foods Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
102.49 105.27
1年のレンジ
74.00 126.40
以前の終値
103.52
始値
103.01
買値
104.47
買値
104.77
安値
102.49
高値
105.27
出来高
1.717 K
1日の変化
0.92%
1ヶ月の変化
-9.57%
6ヶ月の変化
15.00%
1年の変化
39.14%
