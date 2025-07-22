通貨 / CALM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CALM: Cal-Maine Foods Inc
104.47 USD 0.95 (0.92%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CALMの今日の為替レートは、0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり102.49の安値と105.27の高値で取引されました。
Cal-Maine Foods Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALM News
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Cal-Maine Foods: Extremely Undervalued After A Great Year (NASDAQ:CALM)
- This old-school retailer doesn’t do earnings calls, and its stock has still beaten Nvidia’s
- 5 Top Stocks Built To Withstand A Potential Housing Slump
- Goldman Sachs initiates Cal-Maine Foods stock with Neutral rating
- Cal-Maine Foods appoints Melanie Boulden to board of directors
- Cal-Maine Foods appoints first chief strategy officer
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- Cal-Maine Foods Stock: Pricing Power Peaks, Product Mix Takes Over (NASDAQ:CALM)
- Vital Farms Stock Has Reached Fair Value At $40 (Rating Downgrade) (NASDAQ:VITL)
- Cal-Maine Foods: Amazing Financials And Ready For A Turnaround (NASDAQ:CALM)
- Cal-Maine Foods Beats Q4 EPS Estimates
- Cal-Maine Foods stock price target raised to $105 from $100 at BMO Capital
- Cal-Maine Foods stock price target raised to $115 from $108 at Stephens
- Shares Of No. 1 Ranked Food Firm Cal-Maine Hit All-Time High On Earnings, Give A Chunk Of That Back
- Cal-Maine Foods Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
- Cal-Maine Foods stock hits all-time high at 117.55 USD
- Cal-Maine Foods jumps 5% on better-than-expected Q4 results
- Cal-Maine earnings beat by $1.61, revenue topped estimates
1日のレンジ
102.49 105.27
1年のレンジ
74.00 126.40
- 以前の終値
- 103.52
- 始値
- 103.01
- 買値
- 104.47
- 買値
- 104.77
- 安値
- 102.49
- 高値
- 105.27
- 出来高
- 1.717 K
- 1日の変化
- 0.92%
- 1ヶ月の変化
- -9.57%
- 6ヶ月の変化
- 15.00%
- 1年の変化
- 39.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K