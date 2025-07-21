Валюты / CALM
CALM: Cal-Maine Foods Inc
103.01 USD 5.48 (5.05%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CALM за сегодня изменился на -5.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.60, а максимальная — 108.80.
Следите за динамикой Cal-Maine Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CALM
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Cal-Maine Foods: Extremely Undervalued After A Great Year (NASDAQ:CALM)
- This old-school retailer doesn’t do earnings calls, and its stock has still beaten Nvidia’s
- 5 Top Stocks Built To Withstand A Potential Housing Slump
- Goldman Sachs initiates Cal-Maine Foods stock with Neutral rating
- Cal-Maine Foods appoints Melanie Boulden to board of directors
- Cal-Maine Foods appoints first chief strategy officer
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- Cal-Maine Foods Stock: Pricing Power Peaks, Product Mix Takes Over (NASDAQ:CALM)
- Vital Farms Stock Has Reached Fair Value At $40 (Rating Downgrade) (NASDAQ:VITL)
- Cal-Maine Foods: Amazing Financials And Ready For A Turnaround (NASDAQ:CALM)
- Cal-Maine Foods Beats Q4 EPS Estimates
- Cal-Maine Foods stock price target raised to $105 from $100 at BMO Capital
- Cal-Maine Foods stock price target raised to $115 from $108 at Stephens
- Shares Of No. 1 Ranked Food Firm Cal-Maine Hit All-Time High On Earnings, Give A Chunk Of That Back
- Cal-Maine Foods Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
- Cal-Maine Foods stock hits all-time high at 117.55 USD
- Cal-Maine Foods jumps 5% on better-than-expected Q4 results
- Cal-Maine earnings beat by $1.61, revenue topped estimates
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
Дневной диапазон
101.60 108.80
Годовой диапазон
74.00 126.40
- Предыдущее закрытие
- 108.49
- Open
- 108.51
- Bid
- 103.01
- Ask
- 103.31
- Low
- 101.60
- High
- 108.80
- Объем
- 3.027 K
- Дневное изменение
- -5.05%
- Месячное изменение
- -10.84%
- 6-месячное изменение
- 13.40%
- Годовое изменение
- 37.20%
