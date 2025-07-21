КотировкиРазделы
CALM: Cal-Maine Foods Inc

103.01 USD 5.48 (5.05%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CALM за сегодня изменился на -5.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.60, а максимальная — 108.80.

Следите за динамикой Cal-Maine Foods Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CALM

Дневной диапазон
101.60 108.80
Годовой диапазон
74.00 126.40
Предыдущее закрытие
108.49
Open
108.51
Bid
103.01
Ask
103.31
Low
101.60
High
108.80
Объем
3.027 K
Дневное изменение
-5.05%
Месячное изменение
-10.84%
6-месячное изменение
13.40%
Годовое изменение
37.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.