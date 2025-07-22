Divisas / CALM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CALM: Cal-Maine Foods Inc
103.52 USD 0.51 (0.50%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CALM de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 101.94, mientras que el máximo ha alcanzado 104.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cal-Maine Foods Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALM News
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Cal-Maine Foods: Extremely Undervalued After A Great Year (NASDAQ:CALM)
- This old-school retailer doesn’t do earnings calls, and its stock has still beaten Nvidia’s
- 5 Top Stocks Built To Withstand A Potential Housing Slump
- Goldman Sachs initiates Cal-Maine Foods stock with Neutral rating
- Cal-Maine Foods appoints Melanie Boulden to board of directors
- Cal-Maine Foods appoints first chief strategy officer
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- Cal-Maine Foods Stock: Pricing Power Peaks, Product Mix Takes Over (NASDAQ:CALM)
- Vital Farms Stock Has Reached Fair Value At $40 (Rating Downgrade) (NASDAQ:VITL)
- Cal-Maine Foods: Amazing Financials And Ready For A Turnaround (NASDAQ:CALM)
- Cal-Maine Foods Beats Q4 EPS Estimates
- Cal-Maine Foods stock price target raised to $105 from $100 at BMO Capital
- Cal-Maine Foods stock price target raised to $115 from $108 at Stephens
- Shares Of No. 1 Ranked Food Firm Cal-Maine Hit All-Time High On Earnings, Give A Chunk Of That Back
- Cal-Maine Foods Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- GE Vernova Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Thermo Fisher Scientific, Lennox International, General Dynamics And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- GE Vernova, Fiserv among Wednesday’s market cap stock movers
- Cal-Maine Foods stock hits all-time high at 117.55 USD
- Cal-Maine Foods jumps 5% on better-than-expected Q4 results
- Cal-Maine earnings beat by $1.61, revenue topped estimates
Rango diario
101.94 104.40
Rango anual
74.00 126.40
- Cierres anteriores
- 103.01
- Open
- 102.87
- Bid
- 103.52
- Ask
- 103.82
- Low
- 101.94
- High
- 104.40
- Volumen
- 1.822 K
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- -10.40%
- Cambio a 6 meses
- 13.96%
- Cambio anual
- 37.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B