통화 / CALM
CALM: Cal-Maine Foods Inc
100.00 USD 4.47 (4.28%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CALM 환율이 오늘 -4.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 99.50이고 고가는 104.81이었습니다.
Cal-Maine Foods Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALM News
일일 변동 비율
99.50 104.81
년간 변동
74.00 126.40
- 이전 종가
- 104.47
- 시가
- 104.81
- Bid
- 100.00
- Ask
- 100.30
- 저가
- 99.50
- 고가
- 104.81
- 볼륨
- 2.772 K
- 일일 변동
- -4.28%
- 월 변동
- -13.44%
- 6개월 변동
- 10.08%
- 년간 변동율
- 33.19%
