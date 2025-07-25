Dövizler / CALF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
43.95 USD 0.07 (0.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CALF fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.83 ve Yüksek fiyatı olarak 44.05 aralığında işlem gördü.
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALF haberleri
- Is Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) a Strong ETF Right Now?
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Should Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) Be on Your Investing Radar?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- The Zacks Analyst Blog Highlights SPY, IWM, QQQS, DEEP, SGDJ and CALF
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Are Small Caps Finally Ready to Take the Leap?
Günlük aralık
43.83 44.05
Yıllık aralık
31.50 49.18
- Önceki kapanış
- 43.88
- Açılış
- 43.98
- Satış
- 43.95
- Alış
- 44.25
- Düşük
- 43.83
- Yüksek
- 44.05
- Hacim
- 727
- Günlük değişim
- 0.16%
- Aylık değişim
- 2.04%
- 6 aylık değişim
- 17.58%
- Yıllık değişim
- -4.99%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%