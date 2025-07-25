FiyatlarBölümler
Dövizler / CALF
Geri dön - Hisse senetleri

CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

43.95 USD 0.07 (0.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CALF fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.83 ve Yüksek fiyatı olarak 44.05 aralığında işlem gördü.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CALF haberleri

Günlük aralık
43.83 44.05
Yıllık aralık
31.50 49.18
Önceki kapanış
43.88
Açılış
43.98
Satış
43.95
Alış
44.25
Düşük
43.83
Yüksek
44.05
Hacim
727
Günlük değişim
0.16%
Aylık değişim
2.04%
6 aylık değişim
17.58%
Yıllık değişim
-4.99%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%