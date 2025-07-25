Devises / CALF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
43.88 USD 0.38 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CALF a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.79 et à un maximum de 44.26.
Suivez la dynamique Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALF Nouvelles
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Should Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) Be on Your Investing Radar?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- The Zacks Analyst Blog Highlights SPY, IWM, QQQS, DEEP, SGDJ and CALF
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Are Small Caps Finally Ready to Take the Leap?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Range quotidien
43.79 44.26
Range Annuel
31.50 49.18
- Clôture Précédente
- 44.26
- Ouverture
- 44.26
- Bid
- 43.88
- Ask
- 44.18
- Plus Bas
- 43.79
- Plus Haut
- 44.26
- Volume
- 858
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- 1.88%
- Changement à 6 Mois
- 17.39%
- Changement Annuel
- -5.14%
20 septembre, samedi