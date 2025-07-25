Le taux de change de CALF a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.79 et à un maximum de 44.26.

Suivez la dynamique Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.