CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

43.88 USD 0.38 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CALF a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.79 et à un maximum de 44.26.

Suivez la dynamique Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
43.79 44.26
Range Annuel
31.50 49.18
Clôture Précédente
44.26
Ouverture
44.26
Bid
43.88
Ask
44.18
Plus Bas
43.79
Plus Haut
44.26
Volume
858
Changement quotidien
-0.86%
Changement Mensuel
1.88%
Changement à 6 Mois
17.39%
Changement Annuel
-5.14%
