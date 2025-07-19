КотировкиРазделы
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

43.66 USD 0.09 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CALF за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.36, а максимальная — 43.74.

Следите за динамикой Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
43.36 43.74
Годовой диапазон
31.50 49.18
Предыдущее закрытие
43.57
Open
43.68
Bid
43.66
Ask
43.96
Low
43.36
High
43.74
Объем
1.083 K
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
1.37%
6-месячное изменение
16.80%
Годовое изменение
-5.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.