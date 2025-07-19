Валюты / CALF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
43.66 USD 0.09 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CALF за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.36, а максимальная — 43.74.
Следите за динамикой Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CALF
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Should Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) Be on Your Investing Radar?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- The Zacks Analyst Blog Highlights SPY, IWM, QQQS, DEEP, SGDJ and CALF
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Are Small Caps Finally Ready to Take the Leap?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Дневной диапазон
43.36 43.74
Годовой диапазон
31.50 49.18
- Предыдущее закрытие
- 43.57
- Open
- 43.68
- Bid
- 43.66
- Ask
- 43.96
- Low
- 43.36
- High
- 43.74
- Объем
- 1.083 K
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- 16.80%
- Годовое изменение
- -5.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.