通貨 / CALF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
44.26 USD 0.50 (1.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CALFの今日の為替レートは、1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり43.84の安値と44.34の高値で取引されました。
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALF News
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Should Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) Be on Your Investing Radar?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- The Zacks Analyst Blog Highlights SPY, IWM, QQQS, DEEP, SGDJ and CALF
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Are Small Caps Finally Ready to Take the Leap?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
1日のレンジ
43.84 44.34
1年のレンジ
31.50 49.18
- 以前の終値
- 43.76
- 始値
- 43.94
- 買値
- 44.26
- 買値
- 44.56
- 安値
- 43.84
- 高値
- 44.34
- 出来高
- 1.197 K
- 1日の変化
- 1.14%
- 1ヶ月の変化
- 2.76%
- 6ヶ月の変化
- 18.41%
- 1年の変化
- -4.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K