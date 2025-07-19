Divisas / CALF
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
43.76 USD 0.10 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CALF de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.51, mientras que el máximo ha alcanzado 44.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
43.51 44.65
Rango anual
31.50 49.18
- Cierres anteriores
- 43.66
- Open
- 43.85
- Bid
- 43.76
- Ask
- 44.06
- Low
- 43.51
- High
- 44.65
- Volumen
- 1.193 K
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 1.60%
- Cambio a 6 meses
- 17.07%
- Cambio anual
- -5.40%
