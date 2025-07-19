Moedas / CALF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
44.26 USD 0.50 (1.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CALF para hoje mudou para 1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.84 e o mais alto foi 44.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALF Notícias
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Should Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) Be on Your Investing Radar?
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- The Zacks Analyst Blog Highlights MCOW, SCOW, SFLO and CALF
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Looking for Quality ETFs in Smaller Caps? Tap 2 New FCF Aristocrats
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- The Zacks Analyst Blog Highlights SPY, IWM, QQQS, DEEP, SGDJ and CALF
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Are Small Caps Finally Ready to Take the Leap?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Faixa diária
43.84 44.34
Faixa anual
31.50 49.18
- Fechamento anterior
- 43.76
- Open
- 43.94
- Bid
- 44.26
- Ask
- 44.56
- Low
- 43.84
- High
- 44.34
- Volume
- 1.197 K
- Mudança diária
- 1.14%
- Mudança mensal
- 2.76%
- Mudança de 6 meses
- 18.41%
- Mudança anual
- -4.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh