QuotazioniSezioni
Valute / CALF
Tornare a Azioni

CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

43.88 USD 0.38 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CALF ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.79 e ad un massimo di 44.26.

Segui le dinamiche di Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CALF News

Intervallo Giornaliero
43.79 44.26
Intervallo Annuale
31.50 49.18
Chiusura Precedente
44.26
Apertura
44.26
Bid
43.88
Ask
44.18
Minimo
43.79
Massimo
44.26
Volume
858
Variazione giornaliera
-0.86%
Variazione Mensile
1.88%
Variazione Semestrale
17.39%
Variazione Annuale
-5.14%
21 settembre, domenica