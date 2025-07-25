KurseKategorien
Währungen / CALF
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

43.85 USD 0.41 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CALF hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.82 bis zu einem Hoch von 44.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CALF News

Tagesspanne
43.82 44.26
Jahresspanne
31.50 49.18
Vorheriger Schlusskurs
44.26
Eröffnung
44.26
Bid
43.85
Ask
44.15
Tief
43.82
Hoch
44.26
Volumen
510
Tagesänderung
-0.93%
Monatsänderung
1.81%
6-Monatsänderung
17.31%
Jahresänderung
-5.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K