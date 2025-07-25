Währungen / CALF
CALF: Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
43.85 USD 0.41 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CALF hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.82 bis zu einem Hoch von 44.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
43.82 44.26
Jahresspanne
31.50 49.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.26
- Eröffnung
- 44.26
- Bid
- 43.85
- Ask
- 44.15
- Tief
- 43.82
- Hoch
- 44.26
- Volumen
- 510
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 1.81%
- 6-Monatsänderung
- 17.31%
- Jahresänderung
- -5.21%
