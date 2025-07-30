Dövizler / BXMT
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.38 USD 0.06 (0.31%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BXMT fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.32 ve Yüksek fiyatı olarak 19.55 aralığında işlem gördü.
Blackstone Mortgage Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.32 19.55
Yıllık aralık
16.51 21.21
- Önceki kapanış
- 19.44
- Açılış
- 19.50
- Satış
- 19.38
- Alış
- 19.68
- Düşük
- 19.32
- Yüksek
- 19.55
- Hacim
- 2.192 K
- Günlük değişim
- -0.31%
- Aylık değişim
- -0.05%
- 6 aylık değişim
- -2.91%
- Yıllık değişim
- 2.38%
21 Eylül, Pazar