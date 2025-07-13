Divisas / BXMT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.36 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BXMT de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.28, mientras que el máximo ha alcanzado 19.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Blackstone Mortgage Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXMT News
- Do Options Traders Know Something About Blackstone Mortgage Stock We Don't?
- Blackstone Mortgage Trust declara dividendo de $0.47 para el tercer trimestre 2025
- Blackstone Mortgage Trust declara dividendo de 0,47 dólares para el tercer trimestre de 2025
- Blackstone Mortgage Trust declares $0.47 dividend for Q3 2025
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Keenan, Blackstone mortgage CEO, sells $44,572 in stock
- Blackstone Mortgage CFO sells $9,748 in shares
- Blackstone Mortgage Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BXMT)
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Apollo Commercial Q2: Distributable Earnings Cover Dividend (NYSE:ARI)
- Behind The (Revised) Curve
- Blackstone Mortgage earnings missed by $0.17, revenue fell short of estimates
- Blackstone Mortgage Trust Q2 2025 slides: Portfolio growth resumes as impaired loans decline
- Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Apollo Commerical Finance (ARI) Q2 Earnings Match Estimates
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Delivering High-Dividend Yields - Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT), Annaly Capital Management (NYSE:NLY)
- High Yields, Weird Prices
- Trade War Redux
Rango diario
19.28 19.74
Rango anual
16.51 21.21
- Cierres anteriores
- 19.37
- Open
- 19.46
- Bid
- 19.36
- Ask
- 19.66
- Low
- 19.28
- High
- 19.74
- Volumen
- 1.878 K
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- -0.15%
- Cambio a 6 meses
- -3.01%
- Cambio anual
- 2.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B