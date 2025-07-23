Währungen / BXMT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.44 USD 0.08 (0.41%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BXMT hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.11 bis zu einem Hoch von 19.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blackstone Mortgage Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXMT News
- Blackstone names Katie Keenan as new Breit CEO after LePatner’s death - WSJ
- CEO von Blackstone Mortgage Trust verkauft Aktien im Wert von 89.529 $
- Blackstone Mortgage: Stellvertretender CFO veräußert Aktien im Wert von 7.761 US-Dollar
- Keenan, Blackstone mortgage CEO, sells $89k in shares
- Urbaszek of Blackstone Mortgage sells $7761 in shares
- Do Options Traders Know Something About Blackstone Mortgage Stock We Don't?
- Blackstone Mortgage Trust: 0,47 US-Dollar Dividende für das dritte Quartal 2025
- Blackstone Mortgage Trust declares $0.47 dividend for Q3 2025
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Keenan, Blackstone mortgage CEO, sells $44,572 in stock
- Blackstone Mortgage CFO sells $9,748 in shares
- Blackstone Mortgage Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BXMT)
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Apollo Commercial Q2: Distributable Earnings Cover Dividend (NYSE:ARI)
- Behind The (Revised) Curve
- Blackstone Mortgage earnings missed by $0.17, revenue fell short of estimates
- Blackstone Mortgage Trust Q2 2025 slides: Portfolio growth resumes as impaired loans decline
- Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Apollo Commerical Finance (ARI) Q2 Earnings Match Estimates
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
Tagesspanne
19.11 19.58
Jahresspanne
16.51 21.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.36
- Eröffnung
- 19.34
- Bid
- 19.44
- Ask
- 19.74
- Tief
- 19.11
- Hoch
- 19.58
- Volumen
- 2.033 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- 0.26%
- 6-Monatsänderung
- -2.61%
- Jahresänderung
- 2.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K