通貨 / BXMT
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.44 USD 0.08 (0.41%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BXMTの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり19.11の安値と19.58の高値で取引されました。
Blackstone Mortgage Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
19.11 19.58
1年のレンジ
16.51 21.21
- 以前の終値
- 19.36
- 始値
- 19.34
- 買値
- 19.44
- 買値
- 19.74
- 安値
- 19.11
- 高値
- 19.58
- 出来高
- 2.033 K
- 1日の変化
- 0.41%
- 1ヶ月の変化
- 0.26%
- 6ヶ月の変化
- -2.61%
- 1年の変化
- 2.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K