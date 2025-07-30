QuotazioniSezioni
Valute / BXMT
Tornare a Azioni

BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc

19.38 USD 0.06 (0.31%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BXMT ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.32 e ad un massimo di 19.55.

Segui le dinamiche di Blackstone Mortgage Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BXMT News

Intervallo Giornaliero
19.32 19.55
Intervallo Annuale
16.51 21.21
Chiusura Precedente
19.44
Apertura
19.50
Bid
19.38
Ask
19.68
Minimo
19.32
Massimo
19.55
Volume
2.192 K
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
-0.05%
Variazione Semestrale
-2.91%
Variazione Annuale
2.38%
20 settembre, sabato