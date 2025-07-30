Valute / BXMT
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.38 USD 0.06 (0.31%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BXMT ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.32 e ad un massimo di 19.55.
Segui le dinamiche di Blackstone Mortgage Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BXMT News
Intervallo Giornaliero
19.32 19.55
Intervallo Annuale
16.51 21.21
- Chiusura Precedente
- 19.44
- Apertura
- 19.50
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Minimo
- 19.32
- Massimo
- 19.55
- Volume
- 2.192 K
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- -0.05%
- Variazione Semestrale
- -2.91%
- Variazione Annuale
- 2.38%
20 settembre, sabato