BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.37 USD 0.16 (0.82%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BXMT за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.29, а максимальная — 19.69.
Следите за динамикой Blackstone Mortgage Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BXMT
- Do Options Traders Know Something About Blackstone Mortgage Stock We Don't?
- Blackstone Mortgage Trust объявляет дивиденды в размере $0,47 за третий квартал 2025 года
- Blackstone Mortgage Trust declares $0.47 dividend for Q3 2025
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Keenan, Blackstone mortgage CEO, sells $44,572 in stock
- Blackstone Mortgage CFO sells $9,748 in shares
- Blackstone Mortgage Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BXMT)
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Apollo Commercial Q2: Distributable Earnings Cover Dividend (NYSE:ARI)
- Behind The (Revised) Curve
- Blackstone Mortgage earnings missed by $0.17, revenue fell short of estimates
- Blackstone Mortgage Trust Q2 2025 slides: Portfolio growth resumes as impaired loans decline
- Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Apollo Commerical Finance (ARI) Q2 Earnings Match Estimates
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Delivering High-Dividend Yields - Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT), Annaly Capital Management (NYSE:NLY)
- High Yields, Weird Prices
- Trade War Redux
- Blackstone Mortgage Trust: Buying Net Lease Properties Will Make It Stronger (NYSE:BXMT)
Дневной диапазон
19.29 19.69
Годовой диапазон
16.51 21.21
- Предыдущее закрытие
- 19.53
- Open
- 19.57
- Bid
- 19.37
- Ask
- 19.67
- Low
- 19.29
- High
- 19.69
- Объем
- 1.112 K
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -2.96%
- Годовое изменение
- 2.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.