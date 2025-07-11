КотировкиРазделы
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc

19.37 USD 0.16 (0.82%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BXMT за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.29, а максимальная — 19.69.

Следите за динамикой Blackstone Mortgage Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.29 19.69
Годовой диапазон
16.51 21.21
Предыдущее закрытие
19.53
Open
19.57
Bid
19.37
Ask
19.67
Low
19.29
High
19.69
Объем
1.112 K
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-2.96%
Годовое изменение
2.32%
