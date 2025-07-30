Devises / BXMT
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.38 USD 0.06 (0.31%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BXMT a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.32 et à un maximum de 19.55.
Suivez la dynamique Blackstone Mortgage Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BXMT Nouvelles
- Blackstone nomme Katie Keenan PDG de BREIT après une fusillade tragique
- Blackstone annonce des changements de direction dans sa division immobilière
- Blackstone nomme Katie Keenan comme nouvelle PDG de Breit après le décès de LePatner
- Keenan, PDG de Blackstone Mortgage, vend des actions pour 89.529€
- Urbaszek de Blackstone Mortgage vend des actions pour 7.761€
- Blackstone Mortgage Trust annonce un dividende de 0,47$ pour le T3 2025
Range quotidien
19.32 19.55
Range Annuel
16.51 21.21
- Clôture Précédente
- 19.44
- Ouverture
- 19.50
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Plus Bas
- 19.32
- Plus Haut
- 19.55
- Volume
- 2.192 K
- Changement quotidien
- -0.31%
- Changement Mensuel
- -0.05%
- Changement à 6 Mois
- -2.91%
- Changement Annuel
- 2.38%
20 septembre, samedi