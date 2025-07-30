통화 / BXMT
BXMT: Blackstone Mortgage Trust Inc
19.38 USD 0.06 (0.31%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BXMT 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.32이고 고가는 19.55이었습니다.
Blackstone Mortgage Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BXMT News
- 블랙스톤, 비극적 총격 사건 후 케이티 키넌 BREIT CEO 임명
- Blackstone names Katie Keenan as CEO of BREIT after tragic shooting
- 블랙스톤, 부동산 부문 리더십 교체 발표
- 블랙스톤, Breit CEO에 케이티 키넌 임명…LePatner 사망 후
- Blackstone names Katie Keenan as new Breit CEO after LePatner’s death - WSJ
- 블랙스톤 모기지 CEO, 8.9만 달러 상당 주식 매각
- 블랙스톤 모기지 어바섹, 7761달러 상당 주식 매도
- Keenan, Blackstone mortgage CEO, sells $89k in shares
- Urbaszek of Blackstone Mortgage sells $7761 in shares
- Do Options Traders Know Something About Blackstone Mortgage Stock We Don't?
- 블랙스톤 모기지 트러스트, 2025년 3분기 배당금 0.47달러 발표
- Blackstone Mortgage Trust declares $0.47 dividend for Q3 2025
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Keenan, Blackstone mortgage CEO, sells $44,572 in stock
- Blackstone Mortgage CFO sells $9,748 in shares
- Blackstone Mortgage Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BXMT)
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Apollo Commercial Q2: Distributable Earnings Cover Dividend (NYSE:ARI)
- Behind The (Revised) Curve
- Blackstone Mortgage earnings missed by $0.17, revenue fell short of estimates
- Blackstone Mortgage Trust Q2 2025 slides: Portfolio growth resumes as impaired loans decline
- Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
일일 변동 비율
19.32 19.55
년간 변동
16.51 21.21
- 이전 종가
- 19.44
- 시가
- 19.50
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- 저가
- 19.32
- 고가
- 19.55
- 볼륨
- 2.192 K
- 일일 변동
- -0.31%
- 월 변동
- -0.05%
- 6개월 변동
- -2.91%
- 년간 변동율
- 2.38%
