BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.67 USD 0.23 (1.02%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWNB fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.45 ve Yüksek fiyatı olarak 22.86 aralığında işlem gördü.
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BWNB haberleri
Günlük aralık
22.45 22.86
Yıllık aralık
6.05 22.99
- Önceki kapanış
- 22.44
- Açılış
- 22.45
- Satış
- 22.67
- Alış
- 22.97
- Düşük
- 22.45
- Yüksek
- 22.86
- Hacim
- 34
- Günlük değişim
- 1.02%
- Aylık değişim
- 3.05%
- 6 aylık değişim
- 24.56%
- Yıllık değişim
- 7.75%
21 Eylül, Pazar