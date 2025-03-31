FiyatlarBölümler
BWNB
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026

22.67 USD 0.23 (1.02%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BWNB fiyatı bugün 1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.45 ve Yüksek fiyatı olarak 22.86 aralığında işlem gördü.

Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.45 22.86
Yıllık aralık
6.05 22.99
Önceki kapanış
22.44
Açılış
22.45
Satış
22.67
Alış
22.97
Düşük
22.45
Yüksek
22.86
Hacim
34
Günlük değişim
1.02%
Aylık değişim
3.05%
6 aylık değişim
24.56%
Yıllık değişim
7.75%
21 Eylül, Pazar