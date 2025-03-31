Valute / BWNB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.67 USD 0.23 (1.02%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BWNB ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.45 e ad un massimo di 22.86.
Segui le dinamiche di Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWNB News
- Babcock & Wilcox: Getting On The Roller-Coaster (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Babcock & Wilcox: Disposal Of Core Assets Spark Securities Rally, But Headwinds Remain
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
22.45 22.86
Intervallo Annuale
6.05 22.99
- Chiusura Precedente
- 22.44
- Apertura
- 22.45
- Bid
- 22.67
- Ask
- 22.97
- Minimo
- 22.45
- Massimo
- 22.86
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 1.02%
- Variazione Mensile
- 3.05%
- Variazione Semestrale
- 24.56%
- Variazione Annuale
- 7.75%
20 settembre, sabato