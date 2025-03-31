Divisas / BWNB
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.46 USD 0.14 (0.62%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWNB de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.17, mientras que el máximo ha alcanzado 22.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
22.17 22.71
Rango anual
6.05 22.99
- Cierres anteriores
- 22.60
- Open
- 22.40
- Bid
- 22.46
- Ask
- 22.76
- Low
- 22.17
- High
- 22.71
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- 2.09%
- Cambio a 6 meses
- 23.41%
- Cambio anual
- 6.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B