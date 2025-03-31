货币 / BWNB
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.46 USD 0.14 (0.62%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BWNB汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点22.46和高点22.46进行交易。
关注Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWNB新闻
- Babcock & Wilcox: Getting On The Roller-Coaster (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Babcock & Wilcox: Disposal Of Core Assets Spark Securities Rally, But Headwinds Remain
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
22.46 22.46
年范围
6.05 22.99
- 前一天收盘价
- 22.60
- 开盘价
- 22.46
- 卖价
- 22.46
- 买价
- 22.76
- 最低价
- 22.46
- 最高价
- 22.46
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- 2.09%
- 6个月变化
- 23.41%
- 年变化
- 6.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值