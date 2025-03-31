Währungen / BWNB
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.44 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWNB hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.21 bis zu einem Hoch von 22.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.21 22.97
Jahresspanne
6.05 22.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.46
- Eröffnung
- 22.97
- Bid
- 22.44
- Ask
- 22.74
- Tief
- 22.21
- Hoch
- 22.97
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 2.00%
- 6-Monatsänderung
- 23.30%
- Jahresänderung
- 6.65%
