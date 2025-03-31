通貨 / BWNB
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.44 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BWNBの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.21の安値と22.60の高値で取引されました。
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BWNB News
1日のレンジ
22.21 22.60
1年のレンジ
6.05 22.99
- 以前の終値
- 22.46
- 始値
- 22.40
- 買値
- 22.44
- 買値
- 22.74
- 安値
- 22.21
- 高値
- 22.60
- 出来高
- 69
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 2.00%
- 6ヶ月の変化
- 23.30%
- 1年の変化
- 6.65%
