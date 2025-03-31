Devises / BWNB
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.67 USD 0.23 (1.02%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BWNB a changé de 1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.45 et à un maximum de 22.86.
Suivez la dynamique Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
22.45 22.86
Range Annuel
6.05 22.99
- Clôture Précédente
- 22.44
- Ouverture
- 22.45
- Bid
- 22.67
- Ask
- 22.97
- Plus Bas
- 22.45
- Plus Haut
- 22.86
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 1.02%
- Changement Mensuel
- 3.05%
- Changement à 6 Mois
- 24.56%
- Changement Annuel
- 7.75%
20 septembre, samedi