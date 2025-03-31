Валюты / BWNB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BWNB: Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026
22.60 USD 0.09 (0.40%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWNB за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.09, а максимальная — 22.99.
Следите за динамикой Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.50% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BWNB
- Babcock & Wilcox: Getting On The Roller-Coaster (NYSE:BW)
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Babcock & Wilcox: Disposal Of Core Assets Spark Securities Rally, But Headwinds Remain
- Nasdaq Down 100 Points; Chicago PMI Dips In May - Nuburu (AMEX:BURU), BioLine Rx (NASDAQ:BLRX)
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
22.09 22.99
Годовой диапазон
6.05 22.99
- Предыдущее закрытие
- 22.51
- Open
- 22.09
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Low
- 22.09
- High
- 22.99
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 24.18%
- Годовое изменение
- 7.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.