BTO: John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock

36.75 USD 0.24 (0.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTO fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.45 ve Yüksek fiyatı olarak 36.76 aralığında işlem gördü.

John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.45 36.76
Yıllık aralık
27.73 39.87
Önceki kapanış
36.51
Açılış
36.45
Satış
36.75
Alış
37.05
Düşük
36.45
Yüksek
36.76
Hacim
67
Günlük değişim
0.66%
Aylık değişim
-1.97%
6 aylık değişim
7.99%
Yıllık değişim
11.53%
21 Eylül, Pazar