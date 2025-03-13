Moedas / BTO
BTO: John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock
36.51 USD 0.56 (1.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTO para hoje mudou para 1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.04 e o mais alto foi 36.85.
Veja a dinâmica do par de moedas John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
36.04 36.85
Faixa anual
27.73 39.87
- Fechamento anterior
- 35.95
- Open
- 36.48
- Bid
- 36.51
- Ask
- 36.81
- Low
- 36.04
- High
- 36.85
- Volume
- 102
- Mudança diária
- 1.56%
- Mudança mensal
- -2.61%
- Mudança de 6 meses
- 7.29%
- Mudança anual
- 10.80%
