KurseKategorien
Währungen / BTO
Zurück zum Aktien

BTO: John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock

36.55 USD 0.04 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTO hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.45 bis zu einem Hoch von 36.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTO News

Tagesspanne
36.45 36.76
Jahresspanne
27.73 39.87
Vorheriger Schlusskurs
36.51
Eröffnung
36.45
Bid
36.55
Ask
36.85
Tief
36.45
Hoch
36.76
Volumen
39
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
-2.51%
6-Monatsänderung
7.41%
Jahresänderung
10.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K