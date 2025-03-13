Währungen / BTO
BTO: John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock
36.55 USD 0.04 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTO hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.45 bis zu einem Hoch von 36.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
36.45 36.76
Jahresspanne
27.73 39.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.51
- Eröffnung
- 36.45
- Bid
- 36.55
- Ask
- 36.85
- Tief
- 36.45
- Hoch
- 36.76
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -2.51%
- 6-Monatsänderung
- 7.41%
- Jahresänderung
- 10.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K