Валюты / BTO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTO: John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock
35.48 USD 0.51 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTO за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.35, а максимальная — 35.81.
Следите за динамикой John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTO
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,50%
- Earnings call transcript: B2Gold’s Q2 2025 sees strong cash flow and operational updates
- B2Gold stock hits 52-week high of 3.83 USD
- Your Bank Pays Me 7%: BTO (NYSE:BTO)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.41%
- RBC says it is seeing "healthy" investor interest in gold stocks
- BTO: Navigating Volatility For Long Term Rewards (NYSE:BTO)
- B2Gold stock soars to 52-week high, hits $3.83
- JOHN HANCOCK CLOSED-END FUNDS DECLARE QUARTERLY DISTRIBUTIONS
- B2Gold stock soars to 52-week high, reaching $3.51
- B2Gold Releases its Ninth Annual Responsible Mining Report and its Fourth Annual Climate Strategy Report
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.32%
- BTO CEF For Income And Growth (NYSE:BTO)
- When It Comes To Investing, Nobody’s Perfect, But Two Out Of Three Ain’t Bad
- Supercharge Your Early Retirement With Yields +8%
Дневной диапазон
35.35 35.81
Годовой диапазон
27.73 39.87
- Предыдущее закрытие
- 35.99
- Open
- 35.64
- Bid
- 35.48
- Ask
- 35.78
- Low
- 35.35
- High
- 35.81
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -5.36%
- 6-месячное изменение
- 4.26%
- Годовое изменение
- 7.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.