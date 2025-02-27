Dövizler / BSM
BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa
12.9400 USD 0.0250 (0.19%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BSM fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.8300 ve Yüksek fiyatı olarak 13.0000 aralığında işlem gördü.
Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BSM haberleri
Günlük aralık
12.8300 13.0000
Yıllık aralık
11.7800 15.6364
- Önceki kapanış
- 12.9650
- Açılış
- 12.9600
- Satış
- 12.9400
- Alış
- 12.9430
- Düşük
- 12.8300
- Yüksek
- 13.0000
- Hacim
- 739
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- 6.41%
- 6 aylık değişim
- -15.34%
- Yıllık değişim
- -13.56%
21 Eylül, Pazar