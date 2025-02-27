FiyatlarBölümler
Dövizler / BSM
Geri dön - Hisse senetleri

BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa

12.9400 USD 0.0250 (0.19%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BSM fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.8300 ve Yüksek fiyatı olarak 13.0000 aralığında işlem gördü.

Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSM haberleri

Günlük aralık
12.8300 13.0000
Yıllık aralık
11.7800 15.6364
Önceki kapanış
12.9650
Açılış
12.9600
Satış
12.9400
Alış
12.9430
Düşük
12.8300
Yüksek
13.0000
Hacim
739
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
6.41%
6 aylık değişim
-15.34%
Yıllık değişim
-13.56%
21 Eylül, Pazar