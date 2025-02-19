КотировкиРазделы
BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa

12.8200 USD 0.2000 (1.58%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSM за сегодня изменился на 1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.6400, а максимальная — 12.8400.

Следите за динамикой Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.6400 12.8400
Годовой диапазон
11.7800 15.6364
Предыдущее закрытие
12.6200
Open
12.6400
Bid
12.8200
Ask
12.8230
Low
12.6400
High
12.8400
Объем
635
Дневное изменение
1.58%
Месячное изменение
5.43%
6-месячное изменение
-16.13%
Годовое изменение
-14.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.