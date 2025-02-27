CotationsSections
BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa

12.9400 USD 0.0250 (0.19%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BSM a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.8300 et à un maximum de 13.0000.

Suivez la dynamique Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
12.8300 13.0000
Range Annuel
11.7800 15.6364
Clôture Précédente
12.9650
Ouverture
12.9600
Bid
12.9400
Ask
12.9430
Plus Bas
12.8300
Plus Haut
13.0000
Volume
739
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
6.41%
Changement à 6 Mois
-15.34%
Changement Annuel
-13.56%
