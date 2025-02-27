시세섹션
통화 / BSM
주식로 돌아가기

BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa

12.9400 USD 0.0250 (0.19%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BSM 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.8300이고 고가는 13.0000이었습니다.

Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSM News

일일 변동 비율
12.8300 13.0000
년간 변동
11.7800 15.6364
이전 종가
12.9650
시가
12.9600
Bid
12.9400
Ask
12.9430
저가
12.8300
고가
13.0000
볼륨
739
일일 변동
-0.19%
월 변동
6.41%
6개월 변동
-15.34%
년간 변동율
-13.56%
20 9월, 토요일