통화 / BSM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa
12.9400 USD 0.0250 (0.19%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BSM 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.8300이고 고가는 13.0000이었습니다.
Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSM News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- Black Stone Minerals, L.P. Common Units (BSM) September 2025 Investor Presentation Call
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Black Stone Minerals stock hits 52-week low at $11.88
- Black Stone Minerals enters agreement with AP Basileia SPV on preferred units
- New Strong Sell Stocks for August 26th
- Black Stone Minerals stock hits 52-week low at 11.96 USD
- Black Stone Minerals: Deferred Natural Gas Development Expectations (NYSE:BSM)
- Black Stone Minerals stock hits 52-week low at 11.96 USD
- Black Stone Minerals Stock: Feeling The Effects Of The Aethon Time Out (NYSE:BSM)
- New Strong Sell Stocks for August 8th
- Black Stone (BSM) Q2 EPS Jumps 83%
- Black Stone Minerals earnings beat by $0.24, revenue topped estimates
- Black Stone Minerals (BSM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Black Stone Minerals stock hits 52-week low at 12.77 USD
- Civitas Resources Stock: Great Value, But Still Need To Bounce Back (NYSE:CIVI)
- Black Stone Minerals finalizes separation agreement with former executive
- Black Stone Minerals stock hits 52-week low at 12.79 USD
- Black Stone Minerals: Bringing Oil Back (NYSE:BSM)
- Top 2 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY), Black Stone Minerals (NYSE:BSM)
- Black Stone Minerals: Development Agreements Boost Future Distributable Cash Flow (BSM)
- Black Stone Minerals, L.P. Announces New Development Agreement in the Shelby Trough with Revenant Energy and Amended Development Agreements with Aethon Energy
- Black Stone Minerals: A Safe 10% Distribution For This Natural Gas Royalty Play (NYSE:BSM)
일일 변동 비율
12.8300 13.0000
년간 변동
11.7800 15.6364
- 이전 종가
- 12.9650
- 시가
- 12.9600
- Bid
- 12.9400
- Ask
- 12.9430
- 저가
- 12.8300
- 고가
- 13.0000
- 볼륨
- 739
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- 6.41%
- 6개월 변동
- -15.34%
- 년간 변동율
- -13.56%
20 9월, 토요일