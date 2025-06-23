KurseKategorien
Währungen / BSM
BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa

12.9250 USD 0.0400 (0.31%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSM hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.8300 bis zu einem Hoch von 13.0000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.8300 13.0000
Jahresspanne
11.7800 15.6364
Vorheriger Schlusskurs
12.9650
Eröffnung
12.9600
Bid
12.9250
Ask
12.9280
Tief
12.8300
Hoch
13.0000
Volumen
483
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
6.29%
6-Monatsänderung
-15.44%
Jahresänderung
-13.66%
