BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa
12.9250 USD 0.0400 (0.31%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSM hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.8300 bis zu einem Hoch von 13.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.8300 13.0000
Jahresspanne
11.7800 15.6364
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.9650
- Eröffnung
- 12.9600
- Bid
- 12.9250
- Ask
- 12.9280
- Tief
- 12.8300
- Hoch
- 13.0000
- Volumen
- 483
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 6.29%
- 6-Monatsänderung
- -15.44%
- Jahresänderung
- -13.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K