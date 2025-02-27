CotizacionesSecciones
Divisas / BSM
Volver a Acciones

BSM: Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa

12.9600 USD 0.1400 (1.09%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BSM de hoy ha cambiado un 1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.7900, mientras que el máximo ha alcanzado 12.9900.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited pa. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSM News

Rango diario
12.7900 12.9900
Rango anual
11.7800 15.6364
Cierres anteriores
12.8200
Open
12.8200
Bid
12.9600
Ask
12.9630
Low
12.7900
High
12.9900
Volumen
494
Cambio diario
1.09%
Cambio mensual
6.58%
Cambio a 6 meses
-15.21%
Cambio anual
-13.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B