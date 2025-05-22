Dövizler / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BRKL fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.87 ve Yüksek fiyatı olarak 11.16 aralığında işlem gördü.
Brookline Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BRKL haberleri
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Earnings call transcript: Brookline Bancorp Q2 2025 reports steady EPS, revenue
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Brookline Bancorp earnings matched, revenue fell short of estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Günlük aralık
10.87 11.16
Yıllık aralık
9.29 13.15
- Önceki kapanış
- 11.02
- Açılış
- 11.06
- Satış
- 10.95
- Alış
- 11.25
- Düşük
- 10.87
- Yüksek
- 11.16
- Hacim
- 3.456 K
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- 7.78%
- 6 aylık değişim
- -7.67%
- Yıllık değişim
- 8.20%
