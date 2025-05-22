货币 / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRKL汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点10.87和高点11.16进行交易。
关注Brookline Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRKL新闻
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Earnings call transcript: Brookline Bancorp Q2 2025 reports steady EPS, revenue
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Brookline Bancorp earnings matched, revenue fell short of estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
日范围
10.87 11.16
年范围
9.29 13.15
- 前一天收盘价
- 11.02
- 开盘价
- 11.06
- 卖价
- 10.95
- 买价
- 11.25
- 最低价
- 10.87
- 最高价
- 11.16
- 交易量
- 3.456 K
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 7.78%
- 6个月变化
- -7.67%
- 年变化
- 8.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值