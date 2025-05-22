Валюты / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRKL за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.87, а максимальная — 11.16.
Следите за динамикой Brookline Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRKL
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Brookline Bancorp Q2 2025 slides: Margin expansion offsets loan contraction ahead of merger
- Earnings call transcript: Brookline Bancorp Q2 2025 reports steady EPS, revenue
- Berkshire Hills Q2 2025 presentation: EPS rises 25% YoY as merger integration advances
- Brookline Bancorp (BRKL) Q2 Earnings Match Estimates
- Brookline Bancorp earnings matched, revenue fell short of estimates
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Brookline Bancorp shareholders approve merger proposal
Дневной диапазон
10.87 11.16
Годовой диапазон
9.29 13.15
- Предыдущее закрытие
- 11.02
- Open
- 11.06
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Low
- 10.87
- High
- 11.16
- Объем
- 3.456 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 7.78%
- 6-месячное изменение
- -7.67%
- Годовое изменение
- 8.20%
