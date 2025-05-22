Moedas / BRKL
BRKL: Brookline Bancorp Inc
10.95 USD 0.07 (0.64%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRKL para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.87 e o mais alto foi 11.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookline Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BRKL Notícias
Faixa diária
10.87 11.16
Faixa anual
9.29 13.15
- Fechamento anterior
- 11.02
- Open
- 11.06
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Low
- 10.87
- High
- 11.16
- Volume
- 3.456 K
- Mudança diária
- -0.64%
- Mudança mensal
- 7.78%
- Mudança de 6 meses
- -7.67%
- Mudança anual
- 8.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh